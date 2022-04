Antoine HINERSCHIED

Objectifs :



J'ai suivi un cycle master à l'Epitech et étudié 1 an dans l'université partenaire de Beijing Jiaotong University (Pekin en Chine en 2011-2012).



En Octobre 2010, je rejoins la société Kuhn S.A en tant que développeur. Durant 11 mois j’ai pu participer au suivi et à la mise en place des applications du service informatique. Le service IT de Saverne s’occupe de toutes les filiales du groupe Kuhn dans le monde. Dans cette grande équipe, j’ai pu acquérir des compétences solides dans le domaine des technologies IBM.



En Aout 2012, en parallèle de ma cinquième année, j’ai intégré les services informatiques de Technology and Strategy (T&S) pour 6 mois. Immergé dans une équipe jeune et dynamique de consultants, j’ai participé à l’élaboration d’une application de gestion fonctionnant sur les plateformes Microsoft. Une expérience très enrichissante dans les systèmes embarqués.



Depuis Mars 2013, j’ai rejoins la société Capgemini dans le cadre d'un stage de fin d’études de 6 mois. Puis, en Septembre 2013, j'ai débuté en tant que consultant au sein du pôle NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication), ma mission est d’analyser les besoins du client et lui apporter des solutions simples et claires. Au delà du coté sociale, je pratique quotidiennement les technologies Web, Lotus (IBM), et .Net (Microsoft).



En Octobre 2016, je suis muté à Capgemini Montpellier afin de développer mes compétences dans une Business Unit orienté Financial Services. Nos clients sont de grands groupes bancaire, ce qui implique des processus plus nombreux et rigoureux.



J'ai participé également à différents projets et programmes tels que mon projet de fin d'études "CopyHunter" (http://eip.epitech.eu/2013/copyhunter/ ), service proposé aux ayants droits qui souhaitent endiguer la propagation illégale de leurs oeuvres ou produits sur internet.



Divers :

Titulaire du permis B et véhiculé.



Spécialisations : Développement sous Windows, Linux (Ubuntu), Unix (FreeBSD)



Bases de données: MySQL, SQL Server

Développement : C, C++, C#, Java, RPGIV, LS, Java EE

Web : (x)HTML/PHP/CSS, JavaScript, JQuery, XML,

Conception logicielle : UML, Merise



Mes compétences :

SQL

C

C#