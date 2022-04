Jennifer HECKEL -ARBARERI

Fondatrice d'ATYS Conseils cabinet spécialisé dans la prévention des risques psycho sociaux, la qualité de vie au travail, les cellules de soutien psychologique, les groupes de régulation, la médiation professionnelle, les groupes de parole....le coaching et des formations RH et RPS

Pyschologue du travail de formation et exerçant depuis 18 années.

www.atys-conseils.fr



Mes compétences :

Psychologue du travail

MBTI niveau I et II

Coaching d'équipe

Cellule de soutien psychologqiue

Groupe d'analyse de pratiques

Coaching individuel

Animation de formations

Qualité de vie au Travail

Risques psychosociaux