Luis PHANJOO

Une véritable passion, le marketing est pour moi une locomotive qui tire en avant une entreprise. Le marketing s'est révélé pour moi un vrai levier de performance.



Mon pain quotidien :

• Une stratégie d’investissement et de positionnement de l’image de marque (SCP),

• La mise en place de la stratégie via le marketing opérationnel (les 4 «P»).

• La gestion du budget PUB et la négociation auprès des prestataires PUB,

• Asseoir la notoriété et la position de leader sur son marché.

• Les techniques de fidélisation via les médias sociaux et la CRM

• Opérer le lancement de nouveaux produits et établir une stratégie de conquête.



Mes fondations :

• Une vision stratégique solide à moyen/long terme, combinée à une attention constante aux détails opérationnels,

• L’accent mis sur les résultats et le ROI,

• La synergie des équipes (management d'équipes commerciales et de managers, ainsi que des acteurs et prestataires de la communication)

• Un degré élevé d’adaptabilité et de réactivité.



Tout cela est retranscrit sur un site web avec une navigation simple et logique, pour vous les futurs internautes.



La simplicité est souvent un constat évident mais difficile à mettre en oeuvre.



Mes actions mises en place ont une logique de «Faire voir, Faire Aimer et Faire Agir».



C'est là où réside principalement mon savoir-faire, que les choses compliquées soient simples sur le web.



Rajoutez à cela une forte dose de "PDCA = Plan,DO,Check,Act", de la joie et de la bonne humeur, et vous aurez..... Luis Fabiano Phanjoo avec ses compétences.



Je reste disponible pour toutes questions professionnelles et éventuels conseils, si vous en avez besoin. N'hésitez pas à me contacter par mail.



Bien à vous.

Luis Fabiano PHANJOO



Les sites dont je m’occupe

www.stephaneberger.com

www.maisonsoxygene.com

www.maisonouappartement.com

www.aims-movingplanner.fr



Les sites dont je suis consultant :

www.constructeurdemaison.net

www.carre-habitat.com

www.trianon-residences.fr



Le site sur lequel j’ai travaillé :

www.es-energies.fr



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Marketing internet

Emarketing

Chef de projet

Ebusiness

Veille