Mickaël LANCIEN

Les 20 ans que j'ai pu passer dans le domaine du chauffage et du sanitaire mon permis d'apprendre et d'apprécier mon métier.



J'ai réussi à évoluer dans tous les postes que l'on m'a proposer jusqu'au poste de commercial, chez un des plus gros distributeur en plomberie, chauffage et climatisation.



Je suis aujourd'hui à la recherche de nouvelles opportunités qui me feraient encore avancer.



Mes compétences :

autonome

Chauffage

Climatisation

Energie

Enthousiasme

Motivation

Plomberie

Plomberie chauffage

Polyvalent

Relationnel