Sabrina BOUANK

Clima Conseil et Sourcing est un cabinet spécialisé dans le recrutement et l'accompagnement en Ressources Humaines pour tous les métiers des industries ou entreprises du génie climatique et énergies renouvelables, pour les bureaux d'études, cabinets d'ingénierie ou d'architectes, entreprises contractantes, courants forts et faibles, BTP...



Tous nos experts, issus du monde de l'entreprise avec plusieurs années d'expérience opérationnelle, permettent aujourd'hui de détecter les talents les plus rares, du cadre débutant aux cadres expérimentés.



Le recrutement doit être partie intégrante de la stratégie de toute entreprise: notre démarche de travail prend en compte, pour une parfaite adéquation, à la fois, les besoins de nos clients et l'offre de compétences des candidats.



Actuellement nous recherchons:



- Un Food Service Manager ( H/F), Rhône-Alpes

- Un Area Manager France (H/F), Surgelés Rhône-Alpes

- Un Technico-Commercial Itinérant Emballage ( H/F), Rhône-Alpes

- Un Directeur de Projet Contractant Général ( H/F),Toute France

- Un Chef d'Agence Maintenance CVC ( H/F) , Aquitaine

- Un Technico-Commercial Itinérant ( H/F), Est de la France

- Un Technico-Commercial sédentaire ( H/F), Est de la France

- Un Technicien de Maintenance Climatisation(H/F),Rhône-Alpes

- Un Directeur Général Adjoint ( H/F), International

- Un Technicien Bureau d'Etudes CVC (H/F), Vaucluse

- Un Commercial Itinérant (H/F), IDF

- Un Chargé d'affaires Climatisation,(H/F) IDF

- Un Technico-Commercial Déshumidification d'air (H/F),Sud France

- Un Technicien Bureau D'Etudes (H/F), Rhône

- Un Frigoriste , (H/F) Rhône-Alpes

- Un Dessinateur- Projeteur,(H/F) Rhône- Alpes

- Un Expert Technique SAV (H/F) IDF







Cette liste n'est pas exhaustive. N'hésitez pas à consulter toutes nos offres sur le site: clima-conseil.fr ou à renvoyer votre cv sur l'adresse suivante: contact@clima-conseil.fr



