Mickael LARBI

Actuellement superviseur technique pour le compte Nespresso, je suis en recherche active d'une nouvelle experience au sein d'une equipe dynamique et ambitieuse.



Je suis ouvert a des postes de vente/commercial qui pourraient completer mes compétences.



Je suis une personne dynamique, volontaire et responsable.



Dans mes différentes expérience professionnelles mes responsables m'ont confiés plusieurs tache telle que la gestion des stocks, l'autonomie dans ma gérance de pannes, l'accueil de la clientèle ou encore caissier. Cela m'a permis de me familiariser avec la clientèle ce qui est un avantage auprès de vos clients.



Mon dernier poste m'a permis de confirmer mes competences en management d'equipe. J'ai rempli les objectifs definis et ai su etre force de proposition pour amener mon equipe travailler efficacement.