Mickaël LARDELLIER

Après des études en constructions métalliques à l’Ecole la Mâche (69), j’ai intégré l’entreprise AMSESA (69) comme aide conducteur de travaux en 2001 puis conducteur de travaux en 2003.



Cette société (65 salariés) m’a permis de découvrir et d’apprendre ce métier. J’étais le représentant et le lien de l’entreprise avec les clients, architectes et autres corps d’états (réunion de travail, réunion de chantier, …).

La conception était réalisée par un bureau d’étude interne, de même pour les achats et la fabrication. J’assurais ensuite l’organisation et la gestion de la pose.



Après 8 années dans cette société, j’ai élargi mes domaines de compétences en intégrant le chiffrage (appel d’offres), la conception (autocad), les achats, l’organisation et le suivi de la fabrication. J’ai ainsi intégré la société DSCS (42) (18 salariés) en 2009 comme chargé d’affaires.