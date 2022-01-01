Menu

Mickaël LAURET

PARIS

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Paris

En résumé

Mes compétences :
Montage
Aftereffect
Finalcut
Audiovisuel
Avid
Assistant
Documentaire
Compositing
Motion design

Entreprises

  • ONIRIM - MONTEUR / GRAPHISTE

    2013 - maintenant CLAIROL

  • WILDBOX PRODUCTIONS - GRAPHISTE

    2013 - maintenant

  • ALERTE ORANGE - GRAPHISTE

    tunis 2013 - maintenant

  • TWOSEVENLAB - GRAPHISTE

    2013 - maintenant films commerciaux

  • TBWA - GRPAHISTE

    2013 - maintenant Compétition

  • FLEUR DE PAPIER - GRAPHISTE

    Paris 2013 - maintenant

  • ALERTE ORANGE - GRAPHISTE

    tunis 2012 - 2012 Bouygues

  • BONR TO RUN - MONTEUR / GRAPHISTE

    2012 - 2012 génération Y

  • OTRA - MONTEUR / GRAPHISTE

    2012 - 2012 Mennen

  • PEUGEOT - GRAPHISTE

    Paris 2012 - 2012 film commercial

  • ONIRIM - MONTEUR GRAPHISTE

    2012 - 2012 cacharel
    givenchy

  • OTRA - MONTEUR / GRAPHISTE

    2012 - 2012 DISNEY

  • NightShift - GRAPHISTE

    2012 - 2012

  • BLAST PRODUCTION - GRAPHISTE

    2012 - 2012 ARMEE DE TERRE

  • ALERTE ORANGE - MONTEUR / GRAPHISTE

    tunis 2012 - 2012 films commerciaux
    PROFESSEUR LAYTON - L'appel Du Spectre
    INAZUMA ELEVEN II
    RHYTHM THIEF - Et Les Mystères de Paris

  • BORN TO RUN - GRAPHISTE

    2012 - 2012

  • BOLLYWOOD PRODUCTION - MONTEUR / GRAPHISTE

    2011 - 2011

  • OTRA - MONTEUR / GRAPHISTE

    2011 - 2011

  • ONIRIM - MONTEUR

    2011 - 2011 Making Of

  • ONE MORE PRODUCTION - GRAPHISTE

    2011 - 2011 Films commerciaux
    EVIAN
    DISNEY
    BOURSORAMA
    UNIVRESAL MOBILE
    WEIGHT WATCHERS
    LACOSTE

    Clip
    EJ

  • LAZY CORNER PICTURES - MONTEUR / GRAPHISTE

    2011 - 2012

  • Alerte Orange - Monteur / Graphiste

    2008 - 2011 films commerciaux
    - PROFESSEUR LAYTON - Le Destion Perdu
    - POKEMON
    - WII FIT
    - WII FIT PLUS
    - PIKMIN 2
    - WII SPORT RESORT M6
    - DSi COLOR
    - MONSTER HUNTER 3
    - NARUTO
    - JUST DANCE 2
    - SUPER MARIO GALAXIE 2
    - ...

    Making of
    - DIOR
    - SAVOIR FAIRE HC
    - ZELDA & ROBIN WILLIAMS

    Captation
    - Japan Expo
    - Monster hunter 3
    - TwinTwin
    - LACOME - Trésor in love
    - Casting JUST DANCE 2
    - PrinceOfPersia
    - 3DS au Louvres

  • Alerte Orange - Assistant Monteur

    2008 - 2008 LA FABULEUSE HISTOIRE DS JEUX VIDEO EPISODE 01
    LA FABULEUSE HISTOIRE DS JEUX VIDEO EPISODE 02
    LES JEUX CULTES
    LES CONSOLES MYTHIQUES
    JEUX VIDEO : LES CREATEURS FRANCAIS

  • TCV - ASSISTANT MONTEUR

    PARIS 2008 - 2008

Formations

Réseau