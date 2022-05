Mickael LAVERNOT

Diplômé d’un BTS Management des Unités Commerciales, Je suis actuellement riche d’une expérience professionnelle de sept années en tant que commercial itinérant au sein d’une entreprise Rouennaise, ce qui m’a permis de connaître parfaitement les différentes techniques de commercialisation. J'ai ainsi pu développer mes aptitudes opérationnelles en effectuant notamment la négociation de contrats, l’élaboration de devis, l’augmentation de parts de marché de l’entreprise et la valorisation de l’image de marque de celle-ci. Cette expérience enrichissante m’a permis de développer mon sens des responsabilités et de l’organisation. Régulièrement confronté aux aléas du métier, je suis capable de répondre aux imprévus en toute autonomie.



Mon attrait tout particulier pour le sport m’a amené à participer à de nombreuses compétitions, pratiquant depuis plus de 25 ans le tennis en club et pour mon plaisir le running. J’ai ainsi acquis un goût tout particulier pour les challenges et l’envie de relever les défis.



Je suis disponible dés à présent pour mettre mes compétences au service de votre Entreprise!



Mes compétences :

Mac OS X

Conception 3D

Création d'entreprise

Gestion de projet

Microsoft Office

Travail en équipe

Rigueur

Sens de l'initiative

Autonomie professionnelle

Aisance relationelle

Réactivité