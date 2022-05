Mickael LAVIGNE

Md,Mr Bonjour

Je me présente Lavigne Mickael 31 ans et plus de 15 ans d'expérience dans le btp, après 11 ans de services chez Eiffage construction et de beau projet j'ai voulu m'ouvrir au monde pour découvrir d'autres spécificité de mon métier qui est le levage.

Je suis une personne autodidacte et a qui les défis ne font pas peur, je met un point d'honneur a faire de ma sécurité et de celle des équipes qui m'entoures une priorité tout en tenant les objectifs données.

Je me suis orienté dernièrement dans la grue mobile plus précisément la grue a treillis et je recherche activement une entreprise qui me donnerai ma chance de me lancé dans cette nouvelle aventure.



Cordialement Mr LAVIGNE



Mes compétences :

Formation GIES 1 Et ATEX 0

CACES R383M 1B-2A

CAP Conduteur D'engins R372M

CACES R377M (GME-GMA)