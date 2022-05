Mickaël LE LUDEC

- Conduite et planification de projets, définition des stratégies, gestion des budgets et des délais, animation de réunions internes et externes, mise en place et réalisation de plans de communication, bonnes qualités relationnelles, ouverture d’esprit et autonomie dans le travail.



- Connaissances globales en Aménagement et Développement Territorial avec capacité d’adaptation aux thématiques des énergies, du logement, du tourisme et de la culture. Connaissance des institutions et maîtrise du fonctionnement des collectivités.



- Expérience dans le domaine des énergies renouvelables : recherche de sites, acceptation politique, maîtrise foncière, suivi d’études environnementales, acoustiques, paysagères et étude d’impact, veille informationnelle, communication publique, dépôt et obtention de demande d'autorisation, suivit construction de parcs éoliens.



Mes compétences :

Permis bateau

Permis de conduire

Internet

Photoshop

Wind Pro

Autocad

Office

Parc informatique

Q-Gis