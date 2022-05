Mickaël LEGARDIEN

• PRINCE2 Fondation (Certifé par examen reconnu)

• Management de projet

• Process communication et management

• ATEX (Atmosphères Explosibles)

• Cotation Fonctionelle

• Procédés de fonderie aluminium et fonte

• 5S

• Procédés de tôlerie (découpe, mise en forme, soudage)

• Expertise corrosion, définition d'alternatives de conception et introduction de nouvelles technologies par le biais de plan de validation



Mes compétences :

Design to cost

Développement durable

Marketing

Project Management

Technique

Six Sigma

Marketing stratégique

Qualité

Prince2