Mickael LEGER

Je me prénomme LEGER Mickaël et je suis né en mars 1991.



J'ai une Licence 3 en économie et gestion, un Master 2 en management de projet innovant dans le jeu vidéo et je suis actuellement en Licence Pro pour devenir Développeur Web.



Avec les compétences acquises dans cette dernière année de formation je veux travailler dans le monde du Web car pour la première fois j'ai l'impression de faire quelque chose qui me plait vraiment. A long terme, je souhaiterai valoriser mon master 2 en devant chef de projet web quand j'aurais assez d'expérience pour être efficace à ce poste.



Concernant mon profil, je suis quelqu'un de curieux, organisé, polyvalent et qui a l'esprit d'équipe, je peux donc travailler en autonomie comme au sein d'un groupe sans aucun soucis.



Pour le moment je suis en recherche de stage à partir de fin mai, pour une durée d'au moins 3 mois mais qui peut durée plus longtemps sans soucis.



Contactez moi pour plus d'information !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Management

Étude de marché

Communication

Scrum master

Webmarketing

WordPress

community management

SQL

JavaScript

HTML

Cascading Style Sheets

PhpMyAdmin

PHP 5