Mickael LEVY

Mieux vaut se tromper librement que d'avoir raison enchaîné ... (Thomas H. Huxley).



Cette citation résume à elle seule toute ma pensée !



Quel est donc le trait de caractère le plus marqué de ma personnalité ? L'irrésistible et irrépressible besoin de vivre libre et en accord avec mes passions. Parce que lorsque nous sommes libres, nous pouvons exprimer pleinement notre personnalité, nos opinions, nos valeurs. Et je suis persuadé que c'est justement ce qui nous rend intéressant !



Amoureux du digital de par l'océan de possibilités qu'il nous offre, je suis aussi et surtout un passionné de sport (collectifs le plus souvent), de lecture, d’écriture, et de musique. J'ajoute à cela que les relations humaines et les stratégies de vente me fascinent.



Je me sens utile et passionné lorsque j'apporte mon aide aux autres. Alors, en toute logique, mener une négociation à son terme, convaincre un interlocuteur expert dans son domaine et le conseiller sur une stratégie de communication en ligne, est extrêmement valorisant et enrichissant.



Entrepreneur / Infopreneur à travers différents projets digitaux, et intrapreneur au sein d'une agence web-marketing, je commence à compter sur une solide expérience aussi vibrante que variée.



Et parce que nous avons tous quelque chose à nous apporter, je vous invite à prendre contact avec moi pour échanger !



A très vite.

Mickaël LEVY



Mes compétences :

Prospection

Vente

Développement commercial

Marketing

Communication

Webmarketing