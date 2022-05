Mickael LINET

Polyglotte extremement polyvalent , créatif et autodidacte assumé à travers mes expériences professionnelles , j'aspire à mettre ces qualités au service des entreprises qui m'emploient, et ensemble relever de nouveaux défis.



Ainsi à travers les différents postes et missions que j'ai effectuées en France comme en Allemagne pendant plusieurs années, j'ai pu développer de nouvelles compétences et ameliorer celles que j'avais acquises auparavant.



Je suis persuadé que mon expérience et mes capacités peuvent etre d'excellents atouts pour les entreprises, et vous ?



Mes compétences :

Animer une réunion

Motiver les collaborateurs

Gerer des plannings

Rediger des procédures

Accueillir la clientèle

Allemand

Anglais

Langues

Autodidacte

Suite microsoft office

Redaction wikipedia

Polyvalent

Adaptation

Organisation

Informatiques reseau

Monetique

Esprit d'équipe