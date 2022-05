Mickael LIORZOU

Après une formation en alternance en licence commerce sur IAE de Bordeaux et en partenariat avec Conforama. Aujourd'hui, J'évolue au sein de cette entreprise, je suis actuellement responsable de rayon secteur décoration/petits meubles.



Cette aventure est pour moi le moyen de m'épanouir professionnellement dans les diverses tâches qui me sont confiées.

Mon objectif au sein de mon entreprise est d'évoluer sur des structures (magasins) plus importantes afin d'acquérir toutes les compétences et les connaissances nécessaires pour intégrer le cursus de formation afin de devenir directeur de magasin.



Mes compétences :

Vente

Management

Marketing

Développement commercial

Communication