Mickael LOEUILLET

Jeune homme sérieux et motivé de 31 ans, je m'applique à effectuer mon travail de façon méticuleuse comme le nécessite la Microscopie. A la limite du maniaque, j'aime les choses carrées et bien organisées.



Mes plus de 9 ans d'expériences chez Zeiss m'ont permis de prendre de l'assurance dans l'accomplissement de mes responsabilités et continuent de me faire progresser dans la vie, tant sur le plan professionnel que personnel.



Toujours curieux d'apprendre et de progresser, j'accumule les formations, me spécialisant sur un grand nombre de machines (MEB, FEG, FIB, MET) et de secteurs (des centres de recherches aux entreprises de microélectronique, en passant par le secteur du nucléaire).



Mes compétences :

Maintenance

Informatique

Technicien SAV

Service client

Microscopie Electronique à Balayage