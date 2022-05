Mickaël LOTOI

Bonjour

Jeune homme de 28 ans je suis propriétaire d'une maison en gironde que je viens juste de restaurer de mon propre chef. J'ai donc la chance de partager cette habitation avec ma conjointe et nos 3 enfants.

De nature souriant et sociable, j'aime partager ma vie personnelle et professionnelle avec d'autres personnes.

D'un température curieux, je consacre beaucoup de temps à découvrir ce que je ne connais pas et j'aime transmettre mon savoir.

Aujourd'hui je suis actuellement conducteur de bus et de tramway, j'aime ce travail mais le goût du challenge me manque ainsi que le besoin de reconnaissance pour le travail bien fait me pousse à croire que je pourrai m'épanouir d'avantage. J'aime le goût du renouveau donc je suis pas contre une formation qualifiante pour une réorientation professionnelle.

J'attend donc de vous de belles opportunités.