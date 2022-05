Je me présente, je me nomme Mickaël MAHOUDEAUX, j'ai 19 ans.

Je suis un étudiant en DUT informatique sur le site de Sophia Antipolis.

Je suis à la recherche d'un contrat en apprentissage afin de poursuivre mes études en alternance dans le domaine de l'informatique.





Mes compétences :

WordPress

Microsoft Visual Studio

JavaScript

HTML5

Cascading Style Sheets

C Programming Language