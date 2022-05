Mickaël MAIRAND

Depuis maintenant plus de 15 ans je suis présent sur des marchés et dans des entreprises pour lesquels se croisent le capital humain, la gestion des attentes clients et les complexités opérationnelles & industrielles.

Mon quotidien :

- Ecouter, échanger, réfléchir avec les clients et les collaborateurs pour déployer des projets, novateurs et structurants porteurs de valeurs ajoutées

- .- Concevoir, bâtir et déployer des plans d'actions qui répondent aux attentes des clients et des actionnaires

- Accompagner faire progresser et motiver les talents





Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Fidélisation client

Relation clients

Prestataire de services

Management

Business developpement

Sécurité

Environnement