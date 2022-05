Mickael.malnuit@gmail.com



Mickaël, 30 ans, très ouvert d'esprit, je m’intéresse à tout !

J'ai mon permis A, B, hauturier et mon niveau 1 de plongée sous marine.

J'ai une habilitation électrique BR BS, le PSC1 ainsi que ma carte professionnelle pour les métiers de la sécurité suivants :



- Protection physique des personnes

- Protection des navires en mer

- Recherches privées

- Maintenance et gestion des DAB

- Opérateur de vidéo-protection

- Sûreté aéroportuaire

- Transport de fonds

- Surveillance humaine ou électronique



Certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de protection privée des navires (APPN).

Privately Contracted Armed Security Personnel (PCASP)



GENDARME ADJOINT VOLONTAIRE 2006 - 2007 :

Diplôme avec mention Bien.

Peloton de Surveillance et d’Intervention à Clermont Ferrand

Formation au PA Sig Pro, PA MAS G1, fusil à pompe et Bâton de Protection Télescopique, palpation de sécurité.



MILITAIRE 2008 - 2011

Au Septième Bataillon de Chasseurs Alpins à BOURG SAINT MAURICE en Savoie, Major de Promotion.

Avec obtention du Brevet de ski et d’Alpinisme Militaire,

Du CEHM (Chef d’Equipe Haute Montagne).

Formations FAMAS, PA Mac 50, FRF2 etc, Techniques d’interventions opérationnelles rapprochées…

Spécialité : Tireur de précision sur FRF2 (7.62mm).

Responsable optique.