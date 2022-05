Mickael MARTIN

Salarie au sein de la société IMPRIMALOG depuis le 3 juillet 2008.

(Obtention de mon TSMEL en date du 1er juillet 2008)



Actuellement, je dirige une équipe de 6 personnes: réceptionnaires, chauffeurs, magasiniers.



Logistique :



Organisation et supervision des flux logistiques internes/externes (contrôle réception qualitatif et quantitatif, mise en stock, préparation et expédition des commandes, transports, inventaires tournants et annuels)

Gestion et Optimisation des stocks entrées/sorties (matières premières, produits finis et semi-finis)

Contrôle des indicateurs de performance informatisée (tableaux de bord)

Interfaces multiples : Direction, Fabrication, Production, Commercial, Qualité, Fournisseurs

Contrôle du taux de service fournisseurs (entretien annuel, objectif : LEAN)

Mise en place des vérifications journalières des engins de manutention (CACES 1, 3 & 5)

(Objectif : entretien mensuel des engins, minimiser les accidents de chariot, rappel des consignes et des risques) Implantation d'une zone de stockage (Palettiers, casiers mobile, zone sécurisée)

(Objectif : optimiser les déplacements - méthode ABC, ergonomie des postes de travail)

Gestion d’un entrepôt (propreté, HSE)

Participer à l’amélioration des flux d’informations et des flux physiques (traçabilité)





Qualités :



Préparation et validation de l’audit LOGISTIQUE

Pilote du processus LOGISTIQUE

Maîtrise des process Qualité ISO 9001 V2008

Gestion des formulaires, des non-conformités, des retours clients

Amélioration continue (plan d’action préventive et/ou action corrective)





Achats :



Pilote des achats de consommables (35 K€)

Pilote des achats TRANSPORT : messagerie, express, affrètement, courses, (130 K€)

Rédaction d’un cahier des charges, appels d’offre, négociations fournisseurs





Environnement :



Mise en place du tri des déchets : DIB - Déchets Industriels Banaux, DIS - Déchets Industriels Solvants, et DIV - Déchets Industriels Valorisables

(Objectif : réduire nos coûts de traitement des déchets, disposer d'une entreprise citoyenne & écolo, responsabiliser l'ensemble du personnel)

Rédaction d'un cahier des charges, appels d'offres, relations prestataires externes, tableau comparatif pour chaque prestations et valorisations, choix définitif et signature du contrat

Gestion et obtention des marques : FSC, IMPRIM VERT, CLIMATECALC





Sécurité :



Mise en place du protocole de sécurité

Mise en place du document unique

Mise en place du plan de prévention

Obtention du diplôme : EPI & SST

Objectif : Vérification au quotidien de l'accès aux issues de secours, extincteurs...

Pilote du comité de prévention : sécurité des salariés et des bâtiments

REFERENT SECURITE DEPUIS 2013.



1 formation réalisée :

- Gérer la sécurité au quotidien





Management :



Gestion d’une équipe logistique (CP, RTT, plan de formation, entretien individuel)

Réunion et formation interne

Recrutement personnel

Participer à l’amélioration des flux d’informations

Communiquer avec les partenaires de l’entreprise (salariés, fournisseurs, prestataires de services logistiques)



3 formations réalisées :

- Réussir dans ses nouvelles fonctions d'encadrement - nouveaux et futurs managers

- Manager au quotidien - Manager de proximité expérimenté

- Affirmer son leadership : Développer son assertivité





Mes compétences :

Environnement

Qualité

Management

Leadership

Logistique

Supply chain

Industrie

Sécurité

Achats

Planification