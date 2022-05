Mickael MARTIN

Bonjour,



Avant , j'étais électricien et technicien en maintenance industriel.

Aujourd'hui, je me reconvertis dans un tout autre domaine, l'informatique.



Pourquoi ce changement ?



Simple, depuis mon accident de la main, j'éprouve des difficultés à maintenir des objets lourd, et manipuler des outils de travail que j'avais l'habitude de manier aisément.



A ce jour, diplômé de Technicien supérieur de support informatique ( bac+2)

et je suis également formateur bureautique.



Je serais ravis de participer à la vie d'une entreprise dans ce domaine.



Mes compétences :

Informatique

Electrotechnique & Electroniqu

Maintenance industrielle

Siemens Hardware

Cascading Style Sheets

TCP/IP

Personal Home Page

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Merise Methodology

Linux

HTML

C Programming Language