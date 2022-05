Mickael MARTIN

Je suis attaché commercial débutant, je cherche un poste de commercial en menuiserie. Avec mon profil technique d'ancien menuisier poseur, j'ai des connaissances pour pouvoir conseiller et guider les clients dans leur choix. je suis patient, calme, travailleur et ponctuel, j'aime les défis et les challenges. C'est la raison pour laquelle je suis à même de prendre rapidement un poste, afin de développer le porte feuille client et le chiffre d'affaire de l'entreprise qui m'embauchera.



Mes compétences :

Définir un plan d'actions commerciales

Etablir un plan de tournée

Recueillir les attentes clients

Etablir un devis

Négocier avec le client les modalités de vente

Proposer des solutions au client

Traiter les réclamations du client