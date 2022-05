Mickael MARTIN

Bonjour,

suite à un apprentissage en tant qu'ingénieur généraliste option qualité, je me suis lancé dans la création de ma propre société de contrôle: le diagnostic immobilier qui depuis à vu un fort ralentissement d'activité.

J'exerce aujourd'hui dans le milieu hospitalier mais je cherche à retrouver le domaine industriel.

Pour cela, je recherche activement une entreprise pour effectuer un master spécialisé Responsable Amélioration Continue et Performance Industrielle (RACPI) avec le CESI de Rouen.

J'invite donc tous mes contacts et amis à m'aider dans cette démarche.

N'hésitez pas à me demander des informations complémentaires si vous avez des contacts auprès de Responsable Lean, Amélioration Continue ou Performance Industrielle...

Merci d'avance de votre aide



Mes compétences :

Audit

Études cliniques

Formation

Formation du personnel

Métrologie

Personne compétente en radioprotection