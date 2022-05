Mickael MARTINS

Depuis longtemps attiré par la construction et plus particulièrement le suivi et l’organisation de grand chantier que j'ai eu la chance de découvrir au cours de mon alternance sur le chantier de la Halle Freyssinet. Cela fait de moi quelqu’un de très impliqué, consciencieux et rigoureux sur mon poste.Je maîtrise autocad 2D ainsi que word , excel et PCMO pour tout ce qui touche au phasage notamment J'ai aussi de bonnes notions sur sketch up. Je suis en cours d'obtention d'un BTS bâtiment et je voudrais devenir Conducteur de travaux . Au cours de mon parcours professionnel, j'ai été appréciée pour ma rigueur, mon sens de la vision d'un projet et de l'avancement prévisionnel des travaux ,ainsi que par mon dynamisme et par mes capacités relationnelles et de négociation. Mon ouverture d'esprit et ma facilité d'adaptation font que je suis en mesure de m'intégrer très rapidement dans une entreprise.



