Mickael MASCRET

Commercial au sein du groupe michel depuis 2008, j ai débuté vendeur Véhicule neuf puis je me suis orienté en 2010 jusqu’à ce jours vers le secteur occasion.

Mes competences sont la gestion commerciale et le travail en autonomie

Mon objectif la satisfaction client



Ambitieux et motivé je suis a la recherche d un poste de responsable des ventes



Mes compétences :

Communication

Négociation

Organisation d un lieu de vente

Autonomie

Satisfaction et fidélisation du client