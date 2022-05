Mickael MASSET

Je suis actuellement co-gérant du collectif d'experts digital au sein de vivaneo (depuis 2009).



Nous intervenons en formation et en développement web & mobile.



La société compte parmis ses membres des formateurs android, phonegap / cordova pour ionic, formateur PAO (graphisme & UX Designer), formateur HTML, PHP, Symfony 3.

Formateur bureautique: Word, excel, powerpoint



Nous intervenons dans la conception d'applications web et mobile sur mesures (android, ios, windows phone).



Nos clients sont : Des agences, des clients en direct professionnel ou particulier (créateur d'entreprise).



Nos domaines d'intervention:



- Formation informatique : notre équipe dispose de formateurs experimentés.



- Developpement d'application mobile sous android, IOS, windows 8 et windows mobile.



- Developpement de sites web (du site vitrine simple au site sur mesure avec back office; développement en HTML 5, JQuery / frameworks PHP Symfony 2 ou YIi 2).



- Hébergement de données, serveur dédié en data center. infogérance de votre infrastructure.



Quelques exemples de formations:

Formateur android et Ios

Formateur phonegap cordova

Formateur outlook

Formateur windows phone

Formateur php et Symfony 3

Formateur jquery

Formation angular js

Formateur adobe : Photoshop, Illustrator, Indesign

Formateur : digital, marketing digital et réseaux sociaux

Formateur mac et formateur a l'utilisation d'un smartphone ou d'une tablette /ipad



Mes compétences :

Developpeur Web

Developpeur Html

Integrateur Html 5

Referencement

Graphisme

Graphisme application mobile

Formateur html

Formateur mac