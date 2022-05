Responsable du pôle Projets et Expertise

Expertise en relation client et systèmes d'information : audits, conduite de projets et mise en oeuvre

Certifié expert de la solution Kiamo 5 et 6



Mes compétences :

Microsoft Dynamics Nav

SQL

Java EE

Gestion de projet

JavaScript

PHP

Scrum

Microsoft SQL Server

Cognos

Business Objects

MySQL

Neolane

Jalios JCMS

Services web

Kiamo