Mickael MASSOT

Gérant de la société HD DIFFUSION spécialisé dans l'affichage dynamique LED .



Je vous propose des supports d'affichages dynamiques (écran géant intérieur/extérieur, totem,écran vitrine sur mesure) sur tout le territoire National.

- Un logiciel de supervision mono et multi-sites en Français, vous permettant la création, l'organisation et la planification de vos campagnes d'affichages à distances.

- Formation comprise et assurée par notre technicien.

- Un contrat de maintenance réalisé en partenariat avec le groupe MAINTRONIC – SOLYTECH, spécialiste de la maintenance électronique et informatique sur le territoire National.

- Des solutions financières en location avec option de cession en fin de contrat.



Mes compétences :

Réactivité