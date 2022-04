" C'EST EN COMMUNIQUANT QUE L'ON AVANCE "



Je vous propose mes services pour dynamiser vos points de ventes, structures et enseignes grâce à des supports d' affichage dynamique intérieur, extérieur pour que votre communication interne ne passe pas inaperçue , ceux-ci apporterons un fort impact visuel:



* Augmentation de vos ventes pendant vos campagnes d'affichages.

* Diffuser en temps réel vos contenus ( promotions, événements etc... )

* Élaborer votre stratégie digitale et faite face à la concurrence grâce à une PLV dynamique.



Je vous invite à consulter notre site internet.



N’hésitez pas à me contacter pour toutes informations.



Cordialement,



James Foubert / Responsable réseau France

+33 (0)6 95 09 62 24

@ jf@hddiffusion-led.fr



http://www.hddiffusion-led.fr









Mes compétences :

Réactivité

Conseil