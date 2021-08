Christophe BROUARD

26 ans de vente dont 17 comme manager d'équipe, j'ai exercé en B to B comme en B to C en grande distribution, dans le milieu du bâtiment et en vente de service.



Chez 404 j'ai découvert ce que le web offrait comme possibilités de développement commercial.



Avec un peu de pragmatisme, une bonne quantité de marketing, de très bonnes compétences techniques, de l'intelligence web et une équipe dévouée, l'agence 404 donne le pouvoir à votre site de capter de nouveaux prospects et de nouveaux clients.



N'hésitez pas à me contacter ou à assister à nos petits déjeuners pour découvrir les bonnes méthodes.





Vous souhaitez en savoir plus : www.agence404.com

Ou appelez moi au 06.71.62.17.92



Mes compétences :

Prospection

Développement

B to B

Informatique

Telecom

Management

Commercial

Ecoute

Dynamisme

Retail