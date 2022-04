Cyrille ANNE

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Je suis référent CRM au sein d’Eudoweb, éditeur et intégrateur Français de solutions logicielles CRM et XRM.



Mes diverses expériences m’ont permis d’acquérir une vraie expertise de la relation clients. Depuis mon arrivée chez Eudoweb, j’apporte mon regard et mes conseils aux professionnels du secteur Privé et Public qui cherchent à faire de la relation avec chaque contact, qu’ils soient clients, prospects, partenaires ou citoyens, un moteur pour leur activité.



Fort de notre expérience dans divers secteurs d’activité, j’ai développé un intérêt particulier pour les secteurs de l’immobilier, de la culture et de l'expertise comptable.



Si vous souhaitez avoir un conseil, un avis, une présentation ou tout simplement échanger sur la gestion de la relation clients et partenaires et le CRM, n’hésitez pas à me contacter.



A très bientôt.





Mes compétences :

Communication

Logiciel CRM

Immobilier d'entreprise

DevEco

Gestion de la relation client

Eudonet XRM

CRM

CRM Experts Comptables