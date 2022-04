Cyrille ANNE

Poste actuel : Attaché commerciale, EUDOWEB

Poste précédent : Commerciale Sédentaire, NAZCA

- Commercial sédentaire, attachée à une approche produit

- Connaissance des Secteurs Public, Santé et Grands Comptes, analyse et réponse aux Appels d’Offres Secteur Public

- Assistanat des commerciaux terrains - Approche directe des prospects

- Indépendance sur des comptes propres attribués avec chiffre d’affaire à développer

- Prospection, détection de projets pour traduction des besoins en offres commerciales

- Organisation des séminaires & salons nationaux - Suivi des budgets marketing

- Elaboration et suivi d’actions de détections d’opportunités commerciales

- Relation et développement des ventes avec les partenaires

- Autonomie - Esprit de groupe Gestion de la relation contact.