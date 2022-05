Mickaël MATHE

Commercial depuis plus de 15 ans dont 8 dans le secteur du transport et de la logistique j’évolue au sein de Gautier Fret Solutions GFS ancienne division « industrielle » du groupe STG.



Ce métier de passion me récompense tous les jours par la confiance que m’accorde mes clients, la richesse de mes rencontres et la découverte de secteurs d’activité divers et variés.



J’apporte mon expertise à tous les acteurs économiques du territoire national ayant des besoins de transport et logistique sur le Grand Ouest dont nous sommes reconnus comme LE SPECIALISTE grâce à notre offre globale et complète et la densité de nos moyens de livraison.



Afin de construire un partenariat gagnant-gagnant, base d’une relation client durable, j’étudie en fonction de vos contraintes et besoins la solution la plus adaptée parmi nos différents domaines de compétences : distribution messagerie, affrètement, lot, traction, transport dédié et logistique.



N’hésitez donc pas à me solliciter pour tout besoin ou projet.



Mes compétences :

Affrètement

Messagerie

Transport