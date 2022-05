Mickael NATTES

Je suis actuellement à la recherche d'un poste de chargé d'accueil ou de conseiller clientèle bancassurance.

je viens de terminer une formation d'attaché commercial (NEGOVENTIS) en alternance avec le crédit mutuel de Bretagne et la faculté des métiers de bruz..



Ancien coordinateur administratif et sportif dans un club d'athlétisme et sportif de haut niveau je suis ouvert à toute proposition de poste d'attaché commercial dans le domaine sportif.

je suis Rigoureux, autonome et doté d'un bon relationnel, je saurais apporter à vos équipe l'expertise et le recul nécessaire à ce type d'activité.