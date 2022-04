Benoît SANS-CHAGRIN

Maîtrise de l’outil informatique (technologies de communication multimédia, graphisme, ...)

Bonne connaissance du secteur des musiques actuelles

Gestion de son temps de travail, en sachant apprécier les priorités

Aptitude au travail en équipe

Respect des procédures hiérarchiques

Diffusion de l’information

Capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse

Force de propositions

Qualités relationnelles et pédagogiques, autonomie, rigueur, polyvalence

Capacités d’initiative, d’adaptation et de progression

Sens de l’organisation et de la méthode



Mes compétences :

PAO

Organisation d'évènements

Planification opération marketing

Lumière événementielle

Sonorisation

Rigueur

Organisé

Innovation

Réactivité

Publicité

Créativité et Force de propositions et solutions