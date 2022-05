Mickael MATHIEN

Après mon cursus d'étude en RH, je me suis orienté vers le conseil.

J'ai intégré différents cabinets spécialisés en outplacement collectif dans le cadre de plans sociaux. Ma mission consistait à accompagner des candidats en recherche d'emploi dans leur reclassement.



Ces expériences m'ont enrichi chacune différemment et m'ont donné les atouts pour accompagner tous type de publics vers l'emploi : public insertion, cadres, ouvriers, handicaps, anciens détenus,seniors, étudiants, etc.



Passionné par les ressources humaines en général, je reste à écoute de toute opportunité ou mission dans le Loiret tant sur les métiers du conseil qu'en entreprise.

Les domaines que je connais le mieux sont le recrutement, la mobilité, le droit social mais ma curiosité peut même m'emmener sur des domaines que je ne connais pas encore.

L'intérêt de la mission et la nouveauté guident souvent mes choix de carrière et je suis toujours prêt à m'adapter pour élargir mon horizon.



Mes compétences :

Reclassement

Recrutement

Ressources humaines

Conseil

Gestion de projet