Patrick MATHIEN

Je suis Mr Mathien Patrick jai 60 ans , cela fait région sept ans que je suis dans la région Occitanie suite à une mutation .

Fort dune expérience professionnelle de 9 années en tant que Responsable fruits et légumes et 12 ans responsable de Magasin jai géré des équipes de 3 à 9 personnes au sein du groupe Erteco Carrefour.

En 2018 jai été Vendeur Hautement Qualifié responsable de magasin dans le secteur du BIO.

Toutes ces expériences professionnelles mont permis dévoluer au sein de ces différentes entreprises, de prendre de la maturité et dêtre reconnu dans mon travail.

Je me suis toujours beaucoup investi particulièrement sur des magasins en difficulté.

J'ai participé au bon développement du groupe, au passage de ED en Dia, à la réimplantation de divers magasins sur la région parisienne.

Aujourd'hui mon horizon a changé , je me suis reconverti je suis devenu chauffeur de bus depuis 2 ans et je suis fier du parcours que j'ai effectué et d'avoir rencontré un patron qui m'a fait confiance merci a lui



Mes compétences :

Chauffeur de bus scolaire et ligne