Stephane BANTWELL

J'ai commencé mon parcours professionnel comme préparateur de commandes chez PRODIM SUD j'ai évolué au sein de cette société comme adjoint du responsable préparations des commandes.

Quelques années plus tard j'ai intégré la société SIRAP GEMA en tant que responsable du stock, pour évoluer vers un poste de RESPONSABLE LOGISTIQUE, tout en prenant la responsabilité du service, je suivais une formation en alternance au CEGOS à Paris.

Cette formation m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences et de pouvoir réorganiser le service en mettant en place des KPI.

Une des actions que j'ai mené, la palettisation : la modification de la taille et la forme des colis m'a permis d'optimiser la taille des palettes, le résultat nous avons gagné 20% en taux de chargement et par le fait un gain sur les coût s de transport.



Fort de mes 20 ans d'expérience, investi dans mon poste pour la croissance de la société, j'aspire au travers de mes missions à optimiser les flux, mettre en place des solutions au travers d'outils pour améliorer la performance des entrepôts et de votre logistique tout en fédérant les équipes.



Mes compétences :

Management opérationnel

Gestion de contrats

Gestion des stocks

Gestion d'entrepôt

KPI

OpenOffice

Transport

Logistique

Secourisme

Optmisation de flux