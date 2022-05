Mickaël MAURIN

Issu d'une formation MIAGE en alternance au sein du Centre Spatial de Toulouse, j'ai pu aborder les différentes problématiques relatives aux projets informatiques, depuis l'ingénierie, jusqu'à la technique pure, en passant par la Qualité et la gestion de projet.

J'aime le challenge et le contact avec les autres et je reste à l'écoute d'opportunités qui pourront représenter autant de défis et de sources d'épanouissement dans mon travail et mon avenir professionnel.



Mes compétences :

Java

C++

Assurance qualité

Management

Agile Scrum

Merise

UML

PL/SQL

Red Hat

Kanban

Microsoft Windows

XML

XHTML

UML/OMT

SQL

Personal Home Page

Oracle

ORACLE Quality

NetBeans

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

Merise Methodology

Linux

ETL

ECLiPSe

Data Mining

Cascading Style Sheets

Audit

Active Directory