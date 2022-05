Mickaël MEYER

Après avoir été pendant 9 ans chargé d'affaire au sein de la société BOCCARD en Auvergne, je suis actuellement propriétaire/gérant d'une petite société spécialisée en tuyauterie, chaudronnerie et mécanique Process, Meca Metal Process.

Nous sommes actuellement en plein développement avec un élargissement de l'activité au domaine des Ensembliers Industriels avec toujours une forte spécificité pharmaceutique et alimentaire. L'effectif est actuellement de 23 personnes.



Équipé de machines de soudage orbital, scies orbitales, endoscope, etc...nous réalisons toutes sortes d'équipement de tuyauteries, skids et ensembles complets pour l'industrie pharmaceutique et les bio-technologies.



Nous réalisons l'ensemble de nos études sous le logiciel 3D Solidworks.



Mes compétences :

Tuyauterie

chaudronnerie

process