Mickael MONGIN

J'ai appris la réalisation en tournant mes propres films. Je me suis formé à tous les niveaux : réalisation - cadrage - montage . . .



Mes références sont multiples, de l'âge d'or des films d'action des années 80/90, aux films plus intimistes en passant par la science-fiction et les séries US.



J'ai à mon actif plusieurs court-métrages et un long-métrage qui devrait sortir sur les écrans fin 2012, ou, en DVD/Blue-ray.

Mon 2ème long-métrage est en cours de développement.



Je réalise également des clips, et des reportages de toutes sortes (Mariage, Backstage, Évènementiel...).





Mon métier c'est ma passion, ma motivation n'a pas de limite.



Mon site:

http://www.mickaelmongin.com/



Mes compétences :

Audiovisuel

Cadreur

Communication

Evénementiel

Monteur

Réalisateur

Video