Mickael MONTALBANO

J'ai lu un jour une citation qui disait à peu près ceci : "Votre travail occupera une majeure partie de votre vie, faites ce que vous considérez être du bon travail. La seule façon d'en faire est d’aimer ce que vous faites. Continuez à chercher. N’abandonnez pas. Vous saurez quand vous l'aurez trouvez"

Cette presque citation de Steeve Jobs m'a beaucoup inspiré et continue de m'inspirer. Devenue un principe de vie, j'ai basé la totalité de mes choix sur cette ligne de conduite ; Autant personnellement que professionnellement.



J'aime ce que je fais et grâce à ça, je n'ai jamais réellement l'impression de travailler.

Ma recette ? En quelques mots : Me challenger et connaître les limites de mes compétences ; Me remettre en question et sans cesse apprendre afin de les repousser.

Je suis persuadé qu'une carrière est faite de challenges à relever, d'objectifs à atteindre.



Mon objectif : gérer et optimiser le développement d'un centre de profits