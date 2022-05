Mickaël MOREIRAS

Titulaire d’un DUT Mesures Physiques et d’un diplôme d’Ingénieur dans l’industrie des transports, je me suis spécialisé dans les domaines de la mécanique des structures, de l’acoustique et des vibrations. Mon cursus a également été axé sur la conduite de projets techniques me permettant d’acquérir des compétences managériales.



Les différents stages que j’ai effectués ont constitué une excellente opportunité de travailler avec des équipes dynamiques dans des secteurs très concurrentiels et de progresser dans l’aspect relationnel et la communication. Mon immersion de 3 mois à Londres a été un formidable catalyseur dans le développement de mes relations avec les clients dans un contexte international.



Durant mes 18 mois passés chez MBDA au sein du Service Synthèse Environnement, j’ai suivi et exploité des essais de qualification au sol et en vol des missiles ASTER. Cette expérience m’a permis de me familiariser avec l’industrie de la Défense, d’étendre mes compétences techniques et de travail en équipe, et a renforcé mon engouement pour le suivi d’essais vibratoires et pour la participation à des projets internationaux.



Depuis Septembre 2011, je fais partie du service de Dynamique d’Ensemble de Safran Aircraft Engines au sein des équipes des programmes moteurs LEAP où j’ai pu évoluer au fur et à mesure de l’avancement des projets. Aux calculs réalisés en phase de conception est venue s'ajouter une période intensive de suivi d’essais de développement où j’ai eu le privilège d'être dans l’avion pour le premier vol d’un moteur LEAP. J’ai enfin activement contribué à la rédaction des rapports de certification des moteurs LEAP.



Fort de cette expérience, je suis depuis début 2015 Responsable d’Affaires et coordinateur technique d’une équipe de 7 personnes. Ce poste me permet de me rapprocher de mon objectif professionnel, à savoir la conduite de projets techniques dans l’industrie des transports dans un contexte international.



Mes compétences :

Aéronautique

Défense

Coordination des activités

Automobile

Industrie des transports

Travail en équipe

Conduite de projets techniques

Mécanique des structures

Acoustique et Vibrations

Missiles

Visual Basic

Solidworks

Simulink

I-Deas

Patran

NASTRAN

Adams

Java

CATIA

C++

C Programming Language

Ansa