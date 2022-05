Mickael MOREL

Je suis volontaire, dynamique et polyvalent.



J'aime le travail d'équipe, j'applique une écoute active avec tous mes collaborateurs, de la rigueur, de l’enthousiasme dans l'organisation de chaque mission.



Mon objectif est de vous offrir la solution parfaitement adaptée.



En plus de 12 ans, j'ai eu l'opportunité de gérer différents projets : culturels et artistiques, systèmes informatiques, conseils et formations.

Ces expériences m’ont permis d’acquérir des connaissances solides sur l’environnement professionnel et le paysage culturel, en Hexagone comme à l’Outre-mer.



L'accompagnement, la mise en œuvre, le développement et surtout l'innovation seront garanties dans notre collaboration.



Mes compétences :

Développement

Communication

Conduite de projets

Billetterie

Management

ERP