Mickael MOUASSIL

Ce que je fais au quotidien ? Je vous conseille sur le choix du financement et vous oriente vers les partenaires qui correspondent le mieux à votre besoin.



Ma mission ? Ecouter vos attentes, analyser vos besoins et définir vos objectifs. Ensemble nous choisirons parmi mes partenaires celui qui donnera vie à votre projet dans les meilleures conditions.



Je négocie pour vous les conditions de taux, d'assurance de prêt, ainsi que les garanties prises par la banque.



Contrairement à de la mise en relation classique, j'offre un conseil d’expert basé sur une expérience solide, un service de grande qualité et un accompagnement personnalisé jusqu’au décaissement des fonds.



Mes compétences :

Droit bancaire

Banque de détail

Management commercial

Analyse de risque

Management

Management opérationnel

Analyse des besoins

Analyse financière

Financement immobilier

Financement de projet

Finance d'entreprise

Finance