Mickael MOULIN

Après avoir passé presque 2 ans au sein du leader e-commerce sur le secteur de l’outillage en tant que chargé de webmarketing, mon aventure professionnelle continue désormais chez Huttopia. Entreprise Lyonnaise, précurseur dans son domaine, j’occupe le poste de chef de projets web où je travaille sur de nombreuses problématiques webmarketing et digitales. 2 secteurs et 2 philosophies très différentes qui me permettent d’avoir une vision globale des problématiques digitales auxquelles peuvent être confrontées les entreprises.



Les domaines du digital et du e-commerce sont sans aucun doute mes domaines de prédilection. Les problématiques et les enjeux, les outils et les KPI font partie de mon quotidien.



Mes compétences :

Webmarketing

web

marketing