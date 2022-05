Mickael MOUROUVIN

Actuellement étudiant dans le domaine de l'informatique et les télécommunications, mon objectif principal est de continuer à m'améliorer dans ce secteur passionnant. Très vivant, j'aspire plus tard à accomplir des tâches dans lesquels je souhaite utiliser mes compétences acquises au cours de ma formation.





Mes compétences :

Administration système

Programmation orientée objet

JAVA

Javascript

PHP / MYSQL

Rédaction de rapports

Language C

Virtualisation Vmware

Développement web

Administration réseau

Windows server 2012

Gestion de projet

GNU/Linux

Rédaction technique

C#

Adobe Photoshop

Unity 3D