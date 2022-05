Mickaël MURILLO

Diplômé d'un Master de Management et développement commercial, effectué en alternance.

Je possède une réelle affinité pour le management d'équipe, la gestion économique et logistique. Je suis mobile et curieux de nouvelles expériences que ce soit dans la grande ou petite distribution.

Mon désir est, en effet, de diriger une équipe afin de les guider vers l'autonomie, l'efficacité et le développement personnel.

Possédant des notions dans la comptabilité, la finance, le B2B, le B2C , les ressources humaines, le droit et le commerce, je suis autonome dans mon métier et sais atteindre les objectifs fixés par mon dirigeant ainsi que par mon entreprise.

Mes expériences de responsable et de directeur dans la grande et la moyenne distribution, font de moi une personne humaine, polyvalente, déterminée, adaptable, innovante et positive.



Mes compétences :

Vente

Management

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Gestion budgétaire

Animation d'équipe